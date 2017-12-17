На Волыни СБУ заблокировала канал переправки нелегалов в страны ЕС

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 5308 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 100239 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 102273 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102595 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116849 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103475 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105907 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112736 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117241 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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9 марта, 17:47 • 123060 просмотра

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Актуальное
На Волыни СБУ заблокировала канал переправки нелегалов в страны ЕС

На Волыни СБУ заблокировала канал переправки нелегалов в страны ЕС

Киев  •  УНН

 • 10193 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили незаконную переправку нелегалов в страны Евросоюза группой жителей Волыни, которые организовали противоправный механизм нелегального пересечения государственной границы Украины. Об этом говорится в заявлении пресс-центра СБУ, передает УНН.

По данным СБУ, дельцы изготавливали фальшивые документы и печати, необходимые для выезда граждан в страны ЕС.

Во время обысков по месту жительства и работы фигурантов дела выявлено документацию, которая доказывает проведения незаконных действий.

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"У злоумышленников изъято фиктивные печати и незаполненные бланки государственных и банковских учреждений, частных предприятий, а также паспорта граждан Украины с отпечатками фиктивных штампов о регистрации. В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины двух участников группы задержаны согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Задержанным объявлено подозрение в совершении преступления", - сообщили в СБУ.

Продолжаются следственно-оперативные действия по задержанию остальных членов группировки. Сейчас проверяется информация о причастности к преступной схеме начальника районного подразделения миграционной службы и председателя сельского совета одного из районов области.

Напомним, Пограничная служба Польши задержала преступную группу, которая с помощью махинаций и мошенничества получала разрешения на работу для украинцев.

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