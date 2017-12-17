На Волыни СБУ заблокировала канал переправки нелегалов в страны ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили незаконную переправку нелегалов в страны Евросоюза группой жителей Волыни, которые организовали противоправный механизм нелегального пересечения государственной границы Украины. Об этом говорится в заявлении пресс-центра СБУ, передает УНН.
По данным СБУ, дельцы изготавливали фальшивые документы и печати, необходимые для выезда граждан в страны ЕС.
Во время обысков по месту жительства и работы фигурантов дела выявлено документацию, которая доказывает проведения незаконных действий.
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"У злоумышленников изъято фиктивные печати и незаполненные бланки государственных и банковских учреждений, частных предприятий, а также паспорта граждан Украины с отпечатками фиктивных штампов о регистрации. В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины двух участников группы задержаны согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Задержанным объявлено подозрение в совершении преступления", - сообщили в СБУ.
Продолжаются следственно-оперативные действия по задержанию остальных членов группировки. Сейчас проверяется информация о причастности к преступной схеме начальника районного подразделения миграционной службы и председателя сельского совета одного из районов области.
Напомним, Пограничная служба Польши задержала преступную группу, которая с помощью махинаций и мошенничества получала разрешения на работу для украинцев.