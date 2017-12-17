На Волині СБУ заблокувала канал переправлення нелегалів до країн ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинили незаконне переправлення нелегалів до країн Євросоюзу групою мешканців Волині, які організували протиправний механізм з нелегального перетину державного кордону України. Про це йдеться у заяві прес-центру СБУ, передає УНН.
За даними СБУ, ділки виготовляли фальшиві документи та печатки, необхідні для виїзду громадян до країн ЄС.
Під час обшуків за місцем проживання та роботи фігурантів справи виявлено документацію, яка доводить проведення незаконних дій.
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“У зловмисників вилучено фіктивні печатки і незаповнені бланки державних та банківських установ, приватних підприємств, а також паспорти громадян України із залишками відбитків фіктивних штампів про реєстрацію. У рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України двох учасників групи затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманим оголошено про підозру у скоєні злочину”, — повідомили в СБУ.
Тривають слідчо-оперативні дії щодо затримання інших членів угруповання. Наразі перевіряється інформація стосовно причетності до злочинної схеми начальника районного підрозділу міграційної служби та голови сільської ради одного з районів області.
Нагадаємо, прикордонна служба Польщі затримала злочинну групу, яка за допомогою махінацій та шахрайства отримувала дозволи на роботу для українців.