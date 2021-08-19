На Волыни СБУ ликвидировала ботоферму, которая продвигала идеи "Малороссии" и "Новороссии"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В Луцке кибер-специалисты СБУ разоблачили мощную ботоферму, которая занималась информационно-подрывной деятельностью против государственной безопасности Украины. Ее финансировали представители России. Об этом сообщила СБУ, информирует УНН.
Детали
По данным Службы безопасности Украины, злоумышленники в соцсетях призывали нарушать территориальную целостность нашей страны, агитировали за создание “Малороссии” и “Новороссии”, а также за присоединение всего востока Украины к “великой России”.
Чтобы скрыть противоправную деятельность, они использовали специальное оборудование для анонимизации каналов связи. Технику разместили по шести подпольными адресам.
Во время обысков по адресам расположения ботофермы правоохранители обнаружили:
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- GSM-шлюзы,
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- компьютерное оборудование,
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- банковские карточки,
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- более тысячи сим-карт операторов мобильной связи,
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- финансовые документы и другие материалы с доказательствами противоправной деятельности.
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Деньги за распространение враждебного контента агитаторы получали в иностранной валюте через российские платежные системы. Для распространения в интернете деструктивных публикаций они создали тысячи фейковых аккаунтов.
Открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Сейчас идет расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных.
Разоблачили и заблокировали информационно-подрывную деятельность сотрудники Управления СБУ в Волынской области.
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