На Волині СБУ ліквідувала ботоферму, яка просувала ідеї "Малоросії" та "Новоросії"

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За даними Служби безпеки України, зловмисники у соцмережах закликали порушувати територіальну цілісність нашої країни, агітували за створення “Малоросії” та “Новоросії”, а також за приєднання всього сходу України до “великої Росії”.

Щоб приховати протиправну діяльність, вони використовували спеціальне обладнання для анонімізації каналів зв’язку. Техніку розмістили за шістьма підпільними адресами.

Під час обшуків за адресами розташування ботоферм правоохоронці виявили:



GSM-шлюзи,



комп’ютерне обладнання,



банківські картки,



понад тисячу сім-карток операторів мобільного зв’язку,



фінансові документи та інші матеріали із доказами протиправної діяльності.



Гроші за розповсюдження ворожого контенту агітатори отримували в іноземній валюті через російські платіжні системи. Для розповсюдження в інтернеті деструктивних публікацій вони створили тисячі фейкових акаунтів.

Відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних.

Викрили і заблокували інформаційно-підривну діяльність співробітники Управління СБУ у Волинській області.

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