На Волыни разоблачили банду рэкетиров, которые "выбивали" деньги из раненого бойца ВСУ
Киев • УНН
Служба безопасности Украины ликвидировала на Волыни группировку, которая требовала деньги, терроризируя местных жителей, в частности раненого военнослужащего. Злоумышленникам, которые сейчас находятся под стражей, грозит до 12 лет лишения свободы.
В Волынской области правоохранители ликвидировали организованную преступную группировку, которая терроризировала и пыталась держать в страхе местных жителей. Об этом со ссылкой на Службу безопасности Украины, передает УНН.
Детали
Злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации с местными жителями, а затем требовали с них деньги за "мирное решение спорных вопросов".
В частности, сотрудники СБУ зафиксировали, как мужчины "выбивали" несуществующий долг в 120 тысяч гривен из раненого воина-гранатометчика ВСУ, который вернулся с передовой для лечения и реабилитации.
Служба безопасности задержала трех участников преступной группировки во время получения ими части денег от мужчины.
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Сейчас всем четырем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения, соединенное с причинением тяжкого телесного повреждения). Задержанные находятся под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы
Дополнение
Когда раненый военный отказался заплатить злоумышленникам, те нанесли ему телесные повреждения, в результате чего он получил черепно-мозговую травму и ушиб шейного отдела позвоночника.
В случае дальнейшего сопротивления рэкетирам, они угрожали потерпевшему физической расправой.
Следователи выяснили, что организатором банды оказался уголовник, который отбывает наказание в одной из колоний на Волыни за ограбление. Именно он привлек к этому делу трех своих сообщников "на свободе", которые ранее уже имели тюремные сроки за разбой, кражи и вымогательство.
Напомним,
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На Волыни разоблачили банду рэкетиров, которые "выбивали" деньги из раненого бойца ВСУ
Служба безопасности Украины ликвидировала на Волыни группировку, которая требовала деньги, терроризируя местных жителей, в частности раненого военнослужащего. Злоумышленникам, которые сейчас находятся под стражей, грозит до 12 лет лишения свободы.
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