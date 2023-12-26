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На Волыни разоблачили банду рэкетиров, которые "выбивали" деньги из раненого бойца ВСУ

Киев  •  УНН

26 декабрь 2023, 09:29  •  17025 просмотра

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Служба безопасности Украины ликвидировала на Волыни группировку, которая требовала деньги, терроризируя местных жителей, в частности раненого военнослужащего. Злоумышленникам, которые сейчас находятся под стражей, грозит до 12 лет лишения свободы.

В Волынской области правоохранители ликвидировали организованную преступную группировку, которая терроризировала и пыталась держать в страхе местных жителей. Об этом со ссылкой на Службу безопасности Украины, передает УНН.

Детали 

Злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации с местными жителями, а затем требовали с них деньги за "мирное решение спорных вопросов".

В частности, сотрудники СБУ зафиксировали, как мужчины "выбивали" несуществующий долг в 120 тысяч гривен из раненого воина-гранатометчика ВСУ, который вернулся с передовой для лечения и реабилитации.

Служба безопасности задержала трех участников преступной группировки во время получения ими части денег от мужчины.

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Сейчас всем четырем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения, соединенное с причинением тяжкого телесного повреждения). Задержанные находятся под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы

 - резюмировали в СБУ.

Дополнение

Когда раненый военный отказался заплатить злоумышленникам, те нанесли ему телесные повреждения, в результате чего он получил черепно-мозговую травму и ушиб шейного отдела позвоночника.

В случае дальнейшего сопротивления рэкетирам, они угрожали потерпевшему физической расправой.

Следователи выяснили, что организатором банды оказался уголовник, который отбывает наказание в одной из колоний на Волыни за ограбление. Именно он привлек к этому делу трех своих сообщников "на свободе", которые ранее уже имели тюремные сроки за разбой, кражи и вымогательство.

Напомним,

За жестокое убийство бездомной женщины в Днепре задержали семерых подростков. Им грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Фиктивные справки и псевдо водители-дальнобойщики: СБУ ликвидировала три схемы выезда уклонистов за границу25 декабрь 2023, 10:31 • 18934 просмотра

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Криминал и ЧП
На Волині викрили банду рекетирів, які "вибивали" гроші з пораненого бійця ЗСУ
Volyn region exposes gang of racketeers who extorted money from wounded Ukrainian soldier
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