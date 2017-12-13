На Волыни прислужник обокрал храм
Киев • УНН
ЛУЦК-КИЕВ. 13 декабря. УНН. В поселке Свитязь Шацкого района обокрали Петропавловский мужской монастырь. Вором оказался прислужник храма, сообщает Шацкий районный отдел полиции управления ЧП в Волынской области, передает УНН.
Настоятель монастыря рассказал, что с чудотворной иконы Почаевской Божьей Матери исчезли драгоценности, которые оставляли люди в знак благодарности. В частности, четыре золотые цепочки и серьги.
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Полиция установила, что драгоценности присвоил 34-летний житель Кривого Рога, который некоторое время жил в монастыре и помогал в хозяйственных работах.
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Мужчину поместили в изолятор временного содержания, а ювелирные изделия изъяли и передали в храм.