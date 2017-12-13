На Волині прислужник обікрав храм
Київ • УНН
ЛУЦЬК-КИЇВ. 13 грудня. УНН. У селищі Світязь Шацького району обікрали Петропавлівський чоловічий монастир. Злодієм виявився прислужник храму, повідомляє Шацький районний відділ поліції управління НП у Волинській області, передає УНН.
Настоятель монастиря розповів, що з чудотворної ікони Почаївської Божої Матері зникли коштовності, які залишали люди у знак вдячності. Зокрема, чотири золоті ланцюжки та сережки.
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Поліція встановила, що коштовності привласнив 34-річний житель Кривого Рогу, який певний час жив у монастирі та допомагав у господарських роботах.
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Чоловіка помістили в ізолятор тимчасового тримання, а ювелірні вироби вилучили та передали храму.