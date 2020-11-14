На Волыни пытались переправить за границу похищенный грузовик
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Волынской области пограничники предотвратили выезд за границу похищенного грузовика, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Грузовик DAF, который находился в розыске, прибыл в пункт пропуска "Ягодин" в ночь на 14 ноября", - сообщили в пресс-службе.
Транспортное средство, которым управлял житель Луцка, двигался на выезд из Украины.
Во время проверки по базам данных Интерпола украинские пограничники выяснили, что с октября этого года грузовик с прицепом находится в розыске как похищенный.
"Об обнаруженном транспортном средстве сотрудники Госпогранслужбы сообщили в Укрбюро Интерпола и Нацполицию. Впоследствии грузовик DAF с прицепом и его водителя передали сотрудникам Нацполиции", - отметили пограничники.
Напомним, по словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, усиление ответственности за похищение автомобилей обеспечит действенную защиту имущественных прав граждан.