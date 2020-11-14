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На Волині намагалися переправити за кордон викрадену вантажівку

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Волинський області прикордонники запобігли виїзду за кордон викраденої вантажівки, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Вантажівка DAF, яка перебувала у розшуку, прибула у пункт пропуску "Ягодин" вночі проти 14 листопада", - повідомили у пресслужбі.

Транспортний засіб, яким керував житель Луцька, рухався на виїзд з України.

Під час перевірки за базами даних Інтерполу українські прикордонники з’ясували, що з жовтня цього року вантажівка з причепом перебуває у розшуку як викрадена.

"Про виявлений транспортний засіб співробітники Держприкордонслужби повідомили Укрбюро Інтерполу та Нацполіцію. Згодом вантажівку DAF з причепом та її водія передали співробітникам Нацполіції", - зазначили прикордонники.

Нагадаємо, за словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, посилення відповідальності за викрадення автомобілів забезпечить дієвий захист майнових прав громадян.

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