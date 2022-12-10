На Волыни легковушка въехала в жилой дом: водитель погиб

Детали

Спасателями с помощью специального инструмента пришлось вызволять, "вырезая" из салона машины двух мужчин. Травмированных передали медикам "скорой" для оказания помощи.

Водитель погиб на месте аварии.

Спасатели также приняли меры по недопущению пожара.

Добавим

На Волыни в многоквартирном доме взорвались два туристических газовых баллона, где пострадали люди.