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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 15261 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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На Волині легковик в'їхав у житловий будинок: водій загинув

На Волині легковик в'їхав у житловий будинок: водій загинув

Київ • УНН

 • 955926 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. На Волині пізно ввечері 10 грудня в селі Свидники Ковельського району сталася аварія. Легковик в'їхав у житловий будинок.

Про це повідомили у ДСНС у Волинській області, пише УНН.

Деталі

Рятувальниками за допомогою спеціального інструменту довелося визволяти, "вирізаючи" з салону машини двох чоловіків. Травмованих передали медикам "швидкої" для надання допомоги.

Водій загинув на місці аварії.

Рятувальники також вжили заходів для недопущення пожежі.

Додамо

На Волині у багатоквартирному будинку вибухнули два туристичні газові балони, де постраждали люди.

Українські Національні Новини

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