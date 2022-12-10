На Волині у п'ятиповерхівці вибухнули два туристичні газові балони: є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. На Волині у багатоквартирному будинку вибухнули два туристичні газові балони, постраждали люди, передає УНН із посиланням на ДСНС.
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За даними рятувальників, вибух стався у 5-поверхівці Шахтарського мікрорайону міста Нововолинська. На місце події оперативно прибули рятувальники, швидка та аварійна газова служби.
З'ясувалося, що вибух стався у квартирі на 5-му поверсі. За попередніми даними, вибухнув один туристичний газовий балон, а від нього здетонував інший.
У квартирі перебувала мама з двома дітьми. Жінка отримала незначні опіки. Медики надали їй допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилася. Натомість чоловіка, який саме підходив до дверей помешкання, вибуховою хвилею відкинуло на сходову клітку. Він отримав травму голови й був госпіталізований в КНП «Нововолинська центральна міська лікарня».
Додамо
Вибуховою хвилею пошкоджені вікна й двері у квартирі, а також двері в сусідньому помешканні. У результаті виникла пожежа, що охопила, домашні речі, стелю й стіни.
О 16:36 рятувальники локалізували горіння, о 16:56 - ліквідували.
Нагадаємо
У Києві стався вибух газового балону в одній із квартир 22-поверхового житлового будинку. 38-річний квартиронаймач отримав незначні опіки верхніх кінцівок, голови та шиї.