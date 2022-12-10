На Волыни в пятиэтажке взорвались два туристических газовых баллона: есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. На Волыни в многоквартирном доме взорвались два туристических газовых баллона, пострадали люди, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
По данным спасателей, взрыв произошел в 5-этажке Шахтерского микрорайона города Нововолынска. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, скорая и аварийная газовая служба.
Выяснилось, что взрыв произошел в квартире на 5-м этаже. По предварительным данным, взорвался один туристический газовый баллон, а от него сдетонировал другой.
В квартире находилась мама с двумя детьми. Женщина получила незначительные ожоги. Медики предоставили ей помощь на месте, от госпитализации она отказалась. Вместо этого мужчину, который подходил к двери помещения, взрывной волной отбросило на лестничную клетку. Он получил травму головы и был госпитализирован в КНП «Нововолынская центральная городская больница».
Добавим
Взрывной волной повреждены окна и двери в квартире, а также двери в соседнем доме. В результате возник пожар, охвативший домашние вещи, потолок и стены.
В 16:36 спасатели локализовали горение, в 16:56 – ликвидировали.
Напомним
В Киеве произошел взрыв газового баллона в одной из квартир 22-этажного жилого дома. 38-летний квартиросъемщик получил незначительные ожоги верхних конечностей, головы и шеи.