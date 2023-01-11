На вокзале в Париже мужчина совершил нападение на людей, есть раненые

Цитата

"Сегодня утром на Северном вокзале один человек ранил нескольких человек. Его быстро нейтрализовали. Спасибо полиции за оперативную и мужественную реакцию", - написал глава МВД страны.

Детали

Нападение с ножом произошло в эту среду утром на Северном вокзале в Париже, сообщил BFMTV источник в полиции.

Как сообщает BFMTV, несколько человек получили ножевые ранения от этого человека, который был нейтрализован полицией после применения оружия.

Район оцеплен, движение поездов очень затруднено.

Дополнение

Во Франции в новогоднюю ночь сожгли почти 700 автомобилей.