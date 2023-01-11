На вокзале в Париже мужчина совершил нападение на людей, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Несколько человек получили ранения на Северном вокзале в Париже. Подозреваемый был "нейтрализован" полицией. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин в среду, 11 января, в Twitter, пишет УНН.
Цитата
"Сегодня утром на Северном вокзале один человек ранил нескольких человек. Его быстро нейтрализовали. Спасибо полиции за оперативную и мужественную реакцию", - написал глава МВД страны.
Детали
Нападение с ножом произошло в эту среду утром на Северном вокзале в Париже, сообщил BFMTV источник в полиции.
Как сообщает BFMTV, несколько человек получили ножевые ранения от этого человека, который был нейтрализован полицией после применения оружия.
Район оцеплен, движение поездов очень затруднено.
Дополнение
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