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На вокзалі в Парижі чоловік вчинив напад на людей, є поранені

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Декілька людей отримали поранення на Північному вокзалі в Парижі. Підозрюваний був "нейтралізований" поліцією. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін у середу, 11 січня, у Twitter, пише УНН.

На вокзалі в Парижі чоловік вчинив напад на людей, є поранені

Цитата

"Сьогодні вранці на Північному вокзалі одна людина поранила кількох людей. Його швидко нейтралізували. Дякую поліції за оперативну та мужню реакцію", - написав голова МВС країни.

Деталі

Напад з ножем стався цієї середи вранці на Північному вокзалі в Парижі, повідомило BFMTV джерело в поліції.

Як повідомляє BFMTV, декілька людей отримали ножові поранення від цієї людини, яка була нейтралізована поліцією після застосування зброї.

Район оточений, рух поїздів дуже ускладнений.

Доповнення

У Франції в новорічну ніч спалили майже 700 автомобілів.

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