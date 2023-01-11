На вокзалі в Парижі чоловік вчинив напад на людей, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Декілька людей отримали поранення на Північному вокзалі в Парижі. Підозрюваний був "нейтралізований" поліцією. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін у середу, 11 січня, у Twitter, пише УНН.
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"Сьогодні вранці на Північному вокзалі одна людина поранила кількох людей. Його швидко нейтралізували. Дякую поліції за оперативну та мужню реакцію", - написав голова МВС країни.
Деталі
Напад з ножем стався цієї середи вранці на Північному вокзалі в Парижі, повідомило BFMTV джерело в поліції.
Як повідомляє BFMTV, декілька людей отримали ножові поранення від цієї людини, яка була нейтралізована поліцією після застосування зброї.
Район оточений, рух поїздів дуже ускладнений.
Доповнення
У Франції в новорічну ніч спалили майже 700 автомобілів.