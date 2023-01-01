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У Франції в новорічну ніч спалили майже 700 автомобілів

У Франції в новорічну ніч спалили майже 700 автомобілів

Київ • УНН

 • 1048577 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. У новорічну ніч у Франції було підпалено 690 автомобілів, що на 21 відсоток менше, ніж у минулому році, заявив міністр внутрішніх справ Джеральд Дарманін в інтерв'ю телеканалу BFMTV, передає УНН.

 

Деталі

У новорічну ніч у Франції було підпалено 690 автомобілів. При цьому торік машин спалили ще більше — 874, а у 2019 — понад 1300.

Понад 90 000 поліцейських були розгорнуті по всій країні. Влада заявила, що кінець року пройшов мирно і без будь-яких серйозних інцидентів. Загалом по всій Франції було здійснено 490 арештів.

Дарманін повідомив, що тільки в центрі Парижа близько двох мільйонів людей вийшли на вулиці, щоб відсвяткувати.

У Страсбурзі на кордоні з Німеччиною, де в попередні роки часто виникали проблеми, поліція повідомила, що ніч пройшла відносно спокійно, передає BFMTV.

Тим не менш, у Страсбурзі було підпалено близько 60 автомобілів — що стало вже своєрідною новорічною традицією у Франції — і було заарештовано близько 60 осіб, переважно молодих людей.

У південному французькому місті Марсель, де часто трапляються смертельні інциденти у наркосфері, 26-річний чоловік був поранений під час стрілянини. Крім цього зазначається, що як підозрювані затримані троє чоловіків віком близько 20 років, у яких вилучено велику суму грошей.

Навіщо у Франції палять машини?

Така “традиція” спалювати машини у новорічну ніч зародилася в 1988 році в Страсбурзі, де підлітки з бідних кварталів пускали саморобні петарди, і деякі з них потрапляли в автомобілі. Влада намагалася заборонити використання салютів, але це не допомогло. На думку соціологів, так бідна молодь намагалася самовиразитись.

Нову хвилю ця “традиція” отримала після подій 2005 року, коли двох підлітків-мігрантів, які тікали від поліції, було застрелено правоохоронцями. Після цього інциденту були спалені сотні авто, припаркованих на ніч на вулицях у передмісті Парижа та інших міст.

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