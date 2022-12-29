Варшава відмовилася від нововрічних святкувань та фейєрверків із солідарності з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Цього року у Варшаві не буде новорічної вечірки. Своє рішення мерія пояснює фінансовими міркуваннями та солідарністю з Україні. Чиновники також закликають не використовувати феєрверки.
Про це повідомляє УНН з посиланням на польське видання Tvn24.
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“Цього року ми нічого не пропонуємо жителям столиці на Новий рік. На жаль, це вже така традиція, адже під час пандемії новорічна ніч не відбулася. У нас енергетична криза, тому скорочення наших витрат передусім стосується розваг. Зараз ми не можемо собі дозволити такі витрати, тому й змушені новорічну ніч проводити самостійно”, — сказала речниця мерії Моніка Беут.
Вона зазначила, що зараз також важка атмосфера і не до святкувань.
“В Україні, нашого східного сусіда, точиться жорстока, кривава, звіряча війна, в якій щодня гинуть люди та мирне населення. Тому це не той клімат, який би спонукав до організації таких особливих, радісних подій”, — підкреслила вона.
Додамо
На знак солідарності з Україною у середу, 21 грудня, знамениті місця по всьому світу вимкнули світло.