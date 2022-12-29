Варшава відмовилася від нововрічних святкувань та фейєрверків із солідарності з Україною

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“Цього року ми нічого не пропонуємо жителям столиці на Новий рік. На жаль, це вже така традиція, адже під час пандемії новорічна ніч не відбулася. У нас енергетична криза, тому скорочення наших витрат передусім стосується розваг. Зараз ми не можемо собі дозволити такі витрати, тому й змушені новорічну ніч проводити самостійно”, — сказала речниця мерії Моніка Беут.

Вона зазначила, що зараз також важка атмосфера і не до святкувань.

“В Україні, нашого східного сусіда, точиться жорстока, кривава, звіряча війна, в якій щодня гинуть люди та мирне населення. Тому це не той клімат, який би спонукав до організації таких особливих, радісних подій”, — підкреслила вона.

Додамо

На знак солідарності з Україною у середу, 21 грудня, знамениті місця по всьому світу вимкнули світло.