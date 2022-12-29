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Варшава відмовилася від нововрічних святкувань та фейєрверків із солідарності з Україною

Варшава відмовилася від нововрічних святкувань та фейєрверків із солідарності з Україною

Київ • УНН

 • 633726 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Цього року у Варшаві не буде новорічної вечірки. Своє рішення мерія пояснює фінансовими міркуваннями та солідарністю з Україні. Чиновники також закликають не використовувати феєрверки.

Про це повідомляє УНН з посиланням на польське видання Tvn24.

Цитата

“Цього року ми нічого не пропонуємо жителям столиці на Новий рік. На жаль, це вже така традиція, адже під час пандемії новорічна ніч не відбулася. У нас енергетична криза, тому скорочення наших витрат передусім стосується розваг. Зараз ми не можемо собі дозволити такі витрати, тому й змушені новорічну ніч проводити самостійно”, — сказала речниця мерії Моніка Беут.

Вона зазначила, що зараз також важка атмосфера і не до святкувань.

“В Україні, нашого східного сусіда, точиться жорстока, кривава, звіряча війна, в якій щодня гинуть люди та мирне населення. Тому це не той клімат, який би спонукав до організації таких особливих, радісних подій”, — підкреслила вона.

Додамо

На знак солідарності з Україною у середу, 21 грудня, знамениті місця по всьому світу вимкнули світло.

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