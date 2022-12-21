На знак солідарності з Україною відомі місця по всьому світу вимкнуть світло
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. На знак солідарності з Україною у середу, 21 грудня, знамениті місця по всьому світу вимкнуть світло, повідомляє CNN, пише УНН.
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"Знакові місця у всьому світі вимикають світло в середу на знак солідарності з Україною", - йдеться у повідомленні
Знаменита лондонська арка стадіону Вемблі, Колізей у Римі, Сіднейський оперний театр і вежа Сі-Ен Тауер у Торонто збираються вимкнути світло сьогодні ввечері о 20:00 (за місцевим часом) у межах кампанії #LightUpUkraine, за словами організаторів.
Знакові місця приєднуються до багатьох інших по всій Європі, що обіцяють свою підтримку.
Кампанія спрямована на збір 10 мільйонів доларів через UNITED24, національну платформу зі збирання коштів в Україні. Збір, як вказано, передбачається на 1000 генераторів для лікарень цієї зими.
За словами організаторів, українським медикам доводиться рятувати життя та проводити складні операції за допомогою ліхтарика, що створює додаткову загрозу життю людей.
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