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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 15366 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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На знак солідарності з Україною відомі місця по всьому світу вимкнуть світло

На знак солідарності з Україною відомі місця по всьому світу вимкнуть світло

Київ • УНН

 • 446709 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. На знак солідарності з Україною у середу, 21 грудня, знамениті місця по всьому світу вимкнуть світло, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

"Знакові місця у всьому світі вимикають світло в середу на знак солідарності з Україною", - йдеться у повідомленні

Знаменита лондонська арка стадіону Вемблі, Колізей у Римі, Сіднейський оперний театр і вежа Сі-Ен Тауер у Торонто збираються вимкнути світло сьогодні ввечері о 20:00 (за місцевим часом) у межах кампанії #LightUpUkraine, за словами організаторів.

Знакові місця приєднуються до багатьох інших по всій Європі, що обіцяють свою підтримку.

Кампанія спрямована на збір 10 мільйонів доларів через UNITED24, національну платформу зі збирання коштів в Україні. Збір, як вказано, передбачається на 1000 генераторів для лікарень цієї зими.

За словами організаторів, українським медикам доводиться рятувати життя та проводити складні операції за допомогою ліхтарика, що створює додаткову загрозу життю людей.

Нагадаємо

Зеленський поговорив з амбасадорами UNITED24.

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