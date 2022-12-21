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В знак солидарности с Украиной известные места по всему миру выключат свет

Киев • УНН

 • 446706 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В знак солидарности с Украиной в среду, 21 декабря, знаменитые места по всему миру выключат свет, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

"Знаковые места во всем мире выключают свет в среду в знак солидарности с Украиной", - говорится в сообщении

Знаменитая лондонская арка стадиона Уэмбли, Колизей в Риме, Сиднейский оперный театр и башня Си-Эн Тауэр в Торонто собираются выключить свет сегодня вечером в 20:00 (по местному времени) в рамках кампании #LightUpUkraine, по словам организаторов.

Знаковые места присоединяются ко многим другим по всей Европе, обещающим свою поддержку.

Кампания направлена на сбор 10 миллионов долларов через UNITED24, национальную платформу по сбору средств в Украине. Сбор, как указано, предусматривается на 1000 генераторов для больниц этой зимой.

По словам организаторов, украинским медикам приходится спасать жизнь и проводить сложные операции с помощью фонарика, что создает дополнительную угрозу жизни людей.

Напомним

Зеленский побеседовал с послами UNITED24.

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