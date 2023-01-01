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Во Франции в новогоднюю ночь сожгли почти 700 автомобилей

Во Франции в новогоднюю ночь сожгли почти 700 автомобилей

Киев • УНН

 • 1048572 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. В новогоднюю ночь во Франции было подожжено 690 автомобилей, что на 21 процент меньше, чем в прошлом году, заявил министр внутренних дел Джеральд Дарманин в интервью телеканалу BFMTV, передает УНН.

 

Детали

В новогоднюю ночь в Франции было подожжено 690 автомобилей. При этом в прошлом году машин сожгли еще больше — 874, а в 2019 — более 1300.

Более 90 000 полицейских были развернуты по по всей стране. Власти заявили, что конец года прошел мирно и без каких-либо серьезных инцидентов. В общей сложности по всей Франции было совершено 490 арестов.

Дарманин сообщил, что только в центре Парижа около двух миллионов человек вышли на улицы, чтобы отпраздновать.

В Страсбурге на границе с Германией, где в предыдущие годы часто возникали проблемы, полиция сообщила, что ночь прошла относительно спокойно, передает BFMTV.

Тем не менее менее, в Страсбурге было подожжено около 60 автомобилей — что стало уже своеобразной новогодней традицией в Франции — и было арестовано около 60 человек, преимущественно молодых людей.

В южном французском городе Марсель, где часто случаются смертельные инциденты в наркосфере, 26-летний мужчина был ранен во время стрельбы. Кроме этого отмечается, что как подозреваемые задержаны трое мужчин в возрасте около 20 лет, у которых изъята крупная сумма денег.

Зачем во Франции сжигают машины?

Такая “традиция” сжигать машины в новогоднюю ночь зародилась в 1988 году в Страсбурге, где подростки из бедных кварталов пускали самодельные петарды, и некоторые из них попадали в автомобили. Власти пытались запретить использование салютов, но это не помогло. По мнению социологов, так бедная молодежь пыталась самовыразиться.

Новую волну эта “традиция” получила после событий 2005 года, когда двое подростков-мигрантов, бежавших от полиции, были застрелены правоохранителями. После этого инцидента были сожжены сотни авто, припаркованных на ночь на улицах в пригороде Парижа и других городов.

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