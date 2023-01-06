На вокзалах Укрзализныци установят бесплатные зарядные станции

Цитата

«6 января Укрзализныця получила 100 мощных зарядных станций для смартфонов, которые будут установлены на вокзалах с наибольшим пассажиропотоком. Первые станции уже заняли место в киевской Крепости несокрушимости», – говорится в сообщении.

Детали

Зарядные станции предоставлены Kusto Group - группой казахстанских предпринимателей, которые активно поддерживают гуманитарные проекты в Украине. Одна такая станция может заряжать до 33 устройств одновременно.

Станции произведены в рекордные сроки в Турции специально для Укрзализныци и несмотря на сложную логистику доставлены в Украину уже в начале года.

Напомним

Укрзализныця презентовала первый украинский электропоезд ЕПЛ9Т, модернизированный на собственных мощностях. В электропоезде установлены пандусы в каждом главном вагоне поезда, инклюзивные туалеты (с пеленальными столиками), обустроены места для перевозки велосипедов (24 места во всем поезде), места для сидения для пассажиров с инвалидностью. Также поезд оснащен USB/Type-C портами для зарядки гаджетов, внешними и внутренними системами видеонаблюдения, освещением зон посадки и высадки пассажиров.