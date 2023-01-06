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На вокзалах Укрзалізниці встановлять безкоштовні зарядні станції

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. Сьогодні Укрзалізниця отримала 100 зарядних станцій, до яких одночасно можна підʼєднати 33 присторої. Їх буде встановлено на найбільших вокзалах в Україні. Про це йдеться в повідомленні Укрзалізниці, передає УНН.

На вокзалах Укрзалізниці встановлять безкоштовні зарядні станції

Цитата

«6 січня Укрзалізниця отримала 100 потужних зарядних станцій для смартфонів, які буде встановлено на вокзалах із найбільшим пасажиропотоком. Перші станції вже зайняли місце у київській Фортеці незламності», – йдеться в повідомленні.

Деталі

Зарядні станції надані Kusto Group - групою казахстанських підприємців, які активно підтримують гуманітарні проєкти в Україні. Одна така станція може заряджати до 33 пристроїв одночасно.

Станції вироблені у рекордні строки в Туреччині спеціально для Укрзалізниці і попри складну логістику доправлені до України вже на початку року.

Нагадаємо

Укрзалізниця презентувала перший український електропоїзд ЕПЛ9Т, модернізований на власних потужностях. В електропоїзді встановлені пандуси в кожному головному вагоні поїзда, інклюзивні вбиральні (зі сповивальними столиками), облаштовані місця для перевезення велосипедів (24 місця у всьому поїзді), місця для сидіння для пасажирів з інвалідністю. Також поїзд оснащено USB/Type-C портами для зарядки гаджетів, зовнішніми та внутрішніми системами відеоспостереження, освітленням зон посадки та висадки пасажирів.

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