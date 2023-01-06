На вокзалах Укрзалізниці встановлять безкоштовні зарядні станції
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Сьогодні Укрзалізниця отримала 100 зарядних станцій, до яких одночасно можна підʼєднати 33 присторої. Їх буде встановлено на найбільших вокзалах в Україні. Про це йдеться в повідомленні Укрзалізниці, передає УНН.
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«6 січня Укрзалізниця отримала 100 потужних зарядних станцій для смартфонів, які буде встановлено на вокзалах із найбільшим пасажиропотоком. Перші станції вже зайняли місце у київській Фортеці незламності», – йдеться в повідомленні.
Деталі
Зарядні станції надані Kusto Group - групою казахстанських підприємців, які активно підтримують гуманітарні проєкти в Україні. Одна така станція може заряджати до 33 пристроїв одночасно.
Станції вироблені у рекордні строки в Туреччині спеціально для Укрзалізниці і попри складну логістику доправлені до України вже на початку року.
Нагадаємо
Укрзалізниця презентувала перший український електропоїзд ЕПЛ9Т, модернізований на власних потужностях. В електропоїзді встановлені пандуси в кожному головному вагоні поїзда, інклюзивні вбиральні (зі сповивальними столиками), облаштовані місця для перевезення велосипедів (24 місця у всьому поїзді), місця для сидіння для пасажирів з інвалідністю. Також поїзд оснащено USB/Type-C портами для зарядки гаджетів, зовнішніми та внутрішніми системами відеоспостереження, освітленням зон посадки та висадки пасажирів.