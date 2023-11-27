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На войне погиб вице-президент Федерации шахмат Украины

Киев  •  УНН

27 ноябрь 2023, 03:05  •  31065 просмотра

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На войне погиб вице-президент Федерации шахмат Украины и доброволец Артем Сачук, подробности его гибели пока не разглашаются.

На войне погиб вице-президент Федерации шахмат Украины Артем Сачук, сообщает УНН со ссылкой на на сообщение Федерации.

Цитата

"Артем Сачук (1984-2023)

На освободительной войне против российских оккупантов погиб украинский воин-доброволец Артем Сачук - известный шахматный деятель, кандидат в мастера спорта, вице-президент Федерации шахмат Украины, организатор многих всеукраинских и международных соревнований", - говорится в сообщении организации.

Детали смерти добровольца пока не известны.

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