На войне погиб вице-президент Федерации шахмат Украины

Двое суток мужчина бродил по заснеженным Карпатам в поисках границы, пока его не нашли пограничники

Украинские пограничники спасли 40-летнего мужчину, который почти двое суток бродил по заснеженным высокогорьям, пытаясь нелегально попасть в Румынию. Мужчину нашли в 3 км от границы без надлежащего снаряжения, его состояние после спасения удовлетворительное.