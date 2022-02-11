На водителя Ярославского открыли дело за лжесвидетельство

Вчера было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 384 (Введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа) в отношении мужчины, который пришел в полицию и взял на себя вину за смертельное ДТП с автомобилем из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

Однако, как ранее заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, стало известно, что указанный мужчина в момент совершения ДТП находился в другом месте. Следовательно, его показания не соответствуют действительности. Сейчас с мужчины уже сняты предварительные обвинения - в совершении ДТП, вину за которое он пытался взять на себя.

Теперь мужчине грозит ответственность за дачу ложных показаний — санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Контекст

ДТП с кортежем Александра Ярославского произошло 9 февраля вечером на автодороге “Киев-Харьков-Довжанский”. По факту ДТП полицейские открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Предварительно полицейские уже установили, что 9 февраля около 22:55 в районе 534 км автодороги “Киев-Харьков-Довжанский” неустановленный автомобиль, который двигался со стороны города Чугуев в направлении Харькова, совершил наезд на пешехода — мужчину в возрасте примерно 50 лет. В результате ДТП пешеход погиб. Как стало известно УНН, речь идет о мужчине 1985 года рождения.

Следователи полиции Харьковской области открыли по факту ДТП уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, событие квалифицировано по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Однако, вечером 10 февраля стало известно о попытке фальсификации уголовного производства. Министр внутренних дел Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области. Расследование продолжается.

Дело Дыминского

Следует заметить, что ситуация напоминает дело бизнесмена Петра Дыминского.

18 августа 2017 года автомобиль, которым вероятнее всего управлял Петр Дыминский, попал в ДТП в Яворовском районе Львовской области. В результате погибла 31-летняя Наталья Трила.

Несколько свидетелей утверждали, что не видели в тот день за рулем автомобиля Mercedes S 65 AMG Петра Дыминского. Позже их слова были подвергнуты сомнениям, и им были выдвинуты обвинения в предоставлении лжесвидетельств.

Вину в аварии на себя взял соучредитель компании “Частная охранная фирма "Ирбис“” Андрей Борщ, которого СМИ называют охранником бизнесмена Петра Дыминского.

Сам Дыминский через несколько дней после ДТП вылетел на частном самолете из Львова в Женеву и уже не вернулся обратно. Его объявили во всеукраинский розыск и в Интерпол. В то же время Дыминский обратился в Интерпол и сказал, что его “политически преследуют”. В МВД говорят, что, возможно, повторно обратятся в Интерпол.

Добавим также, что, по имеющейся в открытых источниках информации, бизнесмен Александр Ярославский срочно вылетел в Лондон.