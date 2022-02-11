На водія Ярославського відкрили справу за неправдиві свідчення

Вчора було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 384 (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу) щодо чоловіка, який прийшов до поліції та взяв на себе провину за смертельну ДТП з автомобілем з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

Однак, як раніше заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, стало відомо, що вказаний чоловік в момент скоєння ДТП перебував в іншому місці. Отже, його свідчення не відповідають дійсності. Наразі з чоловіка вже зняті попередні обвинувачення — у скоєнні ДТП, провину за яку він намагався взяти на себе.

Тепер чоловікові загрожує відповідальність за дачу неправдивих свідчень — санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років.

Контекст

ДТП з кортежем Олександра Ярославського сталася 9 лютого увечері на автодорозі “Київ-Харків-Довжанський”. За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України та встановлюють всі обставини події.

Попередньо поліцейські вже встановили, що 9 лютого близько 22:55 в районі 534 км автодороги “Київ-Харків-Довжанський”, невстановлений автомобіль, який рухався зі сторони міста Чугуєв в напрямку Харкова, скоїв наїзд на пішохода — чоловіка віком приблизно 50 років. У результаті ДТП пішохід загинув. Як стало відомо УНН, йдеться про чоловіка 1985 року народження.

Слідчі поліції Харківщини відкрили за фактом ДТП кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, подія кваліфікована за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та за ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

Однак, ввечері 10 лютого, стало відомо про спробу фальсифікації кримінального провадження. Міністр внутрішніх справ Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області. Наразі розслідування триває.

Справа Димінського

Слід зауважити, що ситуація нагадує справу бізнесмена Петра Димінського.

18 серпня 2017 року автомобіль, яким найімовірніше керував Петро Димінський, потрапив у ДТП у Яворівському районі Львівської області. Унаслідок цього загинула 31-річна Наталія Тріла.

Декілька свідків стверджували, що не бачили того дня за кермом автомобіля Mercedes S 65 AMG Петра Димінського. Пізніше їх слова були піддані сумнівам та їм були висунені обвунувачення у наданні лжесвідчень.

Вину в аварії на себе взяв співзасновник компанії “Приватна охоронна фірма "Ірбіс“” Андрій Борщ, якого ЗМІ називають охоронцем бізнесмена Петра Димінського.

Сам Димінський за кілька днів після ДТП вилетів приватним літаком зі Львова до Женеви й вже не повернувся назад. Його оголосили у всеукраїнський розшук та в Інтерпол. Водночас Димінський звернувся до Інтерполу і сказав, що його “політично переслідують”. У МВС кажуть, що, можливо, повторно звернуться до Інтерполу.

Додамо також, що, за наявною у відкритих джерелах інформацією, бізнесмен Олександр Ярославський терміново вилетів до Лондона.