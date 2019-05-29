На воде с начала года погибли 265 украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. С начала 2019 года на водоемах в Украине погибло 265 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"Всего с начала года на водоемах страны уже погибло 265 человек, из которых 25 детей. При этом спасено 135 граждан, в том числе 20 детей", - сообщили в ведомстве.
По данным спасателей, только с начала недели на водных объектах страны погибли 7 человек.
"Всего же с 1 по 28 мая вода забрала жизни уже 82-х человек", - отметили в ГСЧС.
Пи этом указано, что по состоянию на 29 мая в Черниговской области до сих пор не найден мальчик 2006 года рождения, который еще 19 мая исчез во время купания в районе городского пляжа "Золотой берег".
Напомним, пожары в Украине в этом году забрали 900 жизней.