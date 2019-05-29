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На воді з початку року загинули 265 українців

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КИЇВ. 29 травня. УНН. З початку 2019 року на водоймах в Україні загинуло 265 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

"Загалом з початку року на водоймах країни вже загинуло 265 людей, з яких 25 дітей. При цьому врятовано 135 громадян, у тому числі 20 дітей", - повідомили у відомстві.

За даними рятувальників, лише з початку тижня на водних об’єктах країни загинуло 7 осіб.

"Всього ж з 1 по 28 травня вода забрала життя вже 82-х людей", - зазначили у ДСНС.

Пи цьому вказано, що станом на 29 травня на Чернігівщині й досі не знайдено хлопчика 2006 року народження, який ще 19 травня зник під час купання в районі міського пляжу "Золотий берег".

Нагадаємо, пожежі в Україні цього року забрали 900 життів.

Українські Національні Новини

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