На выставке военной техники в Чехии перевернулся БТР: есть погибшие
Киев • УНН
На демонстрации исторической боевой техники вблизи Горных Дворцов в Чехии перевернулся БТР. В результате инцидента два человека погибли, несколько получили ранения.
Сегодня вблизи Горных Дворцов Чехии, в районе бывшего села Сватомиров, во время демонстрации исторической боевой техники перевернулся БТР, пишет УНН.
Детали
Полиция расследует трагедию, которая произошла вблизи Горных Дворцов, в районе бывшего села Сватомиров. Во время демонстрации исторической боевой техники перевернулся военный автомобиль, в результате чего несколько человек получили ранения. К сожалению, два человека погибли на месте.
Напомним
Шесть человек погибли в результате взрыва в ресторане в городе Мост на северо-западе Чехии.