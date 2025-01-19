На выставке военной техники в Чехии перевернулся БТР: есть погибшие

Сегодня вблизи Горных Дворцов Чехии, в районе бывшего села Сватомиров, во время демонстрации исторической боевой техники перевернулся БТР, пишет УНН.

Детали

Полиция расследует трагедию, которая произошла вблизи Горных Дворцов, в районе бывшего села Сватомиров. Во время демонстрации исторической боевой техники перевернулся военный автомобиль, в результате чего несколько человек получили ранения. К сожалению, два человека погибли на месте.

Напомним

Шесть человек погибли в результате взрыва в ресторане в городе Мост на северо-западе Чехии.