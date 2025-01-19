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17 января, 17:25 • 155044 просмотра

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Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На выставке военной техники в Чехии перевернулся БТР: есть погибшие

На выставке военной техники в Чехии перевернулся БТР: есть погибшие

Киев  •  УНН

 • 4999 просмотра

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На демонстрации исторической боевой техники вблизи Горных Дворцов в Чехии перевернулся БТР. В результате инцидента два человека погибли, несколько получили ранения.

Сегодня вблизи Горных Дворцов Чехии, в районе бывшего села Сватомиров, во время демонстрации исторической боевой техники перевернулся БТР, пишет УНН.

Детали

Полиция расследует трагедию, которая произошла вблизи Горных Дворцов, в районе бывшего села Сватомиров. Во время демонстрации исторической боевой техники перевернулся военный автомобиль, в результате чего несколько человек получили ранения. К сожалению, два человека погибли на месте.

Напомним 

Шесть человек погибли в результате взрыва в ресторане в городе Мост на северо-западе Чехии.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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