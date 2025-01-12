У Чехії внаслідок вибуху в ресторані загинули шестеро людей
Київ • УНН
У місті Мост в Чехії стався вибух у ресторані, внаслідок якого загинули 6 осіб. Причиною трагедії став перекинутий пропан-бутановий обігрівач у передньому саду закладу.
Шестеро людей загинули в результаті вибуху у ресторані в місті Мост на північному заході Чехії. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
30 людей були евакуйовані з ресторану та навколишніх будівель. Як пише видання, причиною вибуху міг бути витік газу.
За попередньою інформацією очевидців, перекинувся обігрівач, що спричинило пожежу,
Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан повідомив, що причиною, ймовірно, став пропан-бутановий обігрівач, який перекинувся в передньому саду ресторану.
Пожежна команда повідомила, що врятувала одного серйозно пораненого гостя ресторану, який опинився у пастці у ванній кімнаті.
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