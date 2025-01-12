В Чехии в результате взрыва в ресторане погибли шесть человек
Киев • УНН
В городе Мост в Чехии произошел взрыв в ресторане, в результате которого погибли 6 человек. Причиной трагедии стал опрокинутый пропан-бутановый обогреватель в переднем саду заведения.
Шесть человек погибли в результате взрыва в ресторане в городе Мост на северо-западе Чехии. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
30 человек были эвакуированы из ресторана и окружающих зданий. Как пишет издание, причиной взрыва могла быть утечка газа.
По предварительной информации очевидцев, перевернулся обогреватель, что повлекло пожар,
Министр внутренних дел Вит Ракушан сообщил, что причиной, вероятно, стал пропан-бутановый обогреватель, который перевернулся в переднем саду ресторана.
Пожарная команда сообщила, что спасла одного серьезно раненого гостя ресторана, который оказался в ловушке в ванной комнате.
Напомним
В Лос-Анджелесе пожар охватил более 22 000 акров территории, локализовано лишь 11%. Спасатели борются с огнем на фоне прогноза усиления ветров Санта-Ана до 70 миль в час.