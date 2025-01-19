На виставці військової техніки в Чехії перекинувся БТР: є загиблі
Київ • УНН
На демонстрації історичної бойової техніки поблизу Горних Двірців у Чехії перекинувся БТР. Внаслідок інциденту двоє людей загинули, кілька отримали поранення.
Сьогодні поблизу Горних Двірців Чехії, у районі колишнього села Сватомирів, під час демонстрації історичної бойової техніки перекинувся БТР, пише УНН.
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Поліція розслідує трагедію, яка сталася поблизу Горних Двірців, у районі колишнього села Сватомирів. Під час демонстрації історичної бойової техніки перекинувся військовий автомобіль, внаслідок чого кілька людей отримали поранення. На жаль, двоє людей загинули на місці.
Нагадаємо
Шестеро людей загинули в результаті вибуху у ресторані в місті Мост на північному заході Чехії.