На виставці військової техніки в Чехії перекинувся БТР: є загиблі

Сьогодні поблизу Горних Двірців Чехії, у районі колишнього села Сватомирів, під час демонстрації історичної бойової техніки перекинувся БТР, пише УНН.

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Поліція розслідує трагедію, яка сталася поблизу Горних Двірців, у районі колишнього села Сватомирів. Під час демонстрації історичної бойової техніки перекинувся військовий автомобіль, внаслідок чого кілька людей отримали поранення. На жаль, двоє людей загинули на місці.

Нагадаємо

Шестеро людей загинули в результаті вибуху у ресторані в місті Мост на північному заході Чехії.