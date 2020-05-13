На производстве "Гавриловских цыплят" подозревают распространение коронавируса

В комментарии УНН жители Балаклейского района, где находится "Курганский бройлер", отметили, что с начала пандемии птицефабрика работала и закрываться на карантин не собиралась - производство продуктов питания официально разрешено правительством.

Поэтому, среди основных причин закрытия птицефабрики люди называют выявление инфицированных работников.

Тот факт, что птицефабрика на карантине - подтвердили и в Министерстве юстиции. Там отмечают, что птицефабрика должна была быть закрыта еще два месяца назад. Но не из-за карантина, а потому, что она несет угрозу жизни людей своей пожароопасностью. Еще в марте судом было решено обесточить и опечатать птицефабрику и прекратить любую деятельность там. Но несмотря на решение суда, птицефабрика продолжала работать. И только сейчас закрылась.

В то же время, по данным харьковского лабцентра, в Балаклейском районе сейчас уже 8 человек инфицированы коронавирусом.

"Курганский бройлер" входит в группу "Агромарс" - производителя курятины "Гавриловские цыплята".