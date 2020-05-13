На виробництві “Гаврилівських курчат” підозрюють поширення коронавірусу

У коментарі УНН жителі Балаклійського району, де розташовано “Курганський бройлер”, зазначили, що з початку пандемії птахофабрика працювала і закриватися на карантин не збиралася — виробництво продуктів харчування офіційно дозволено урядом.

Тож, серед основних причин закриття птахофабрики люди називають виявлення інфікованих працівників.

Той факт, що птахофабрика на карантині — підтвердили і в Міністерстві юстиції. Там зазначають, що птахофабрика мала бути закрита ще два місяці тому. Але не через карантин, а через те, що вона несе загрозу життю людей своєю пожежонебезпечністю. Ще в березні судом було вирішено знеструмити та опечатати птахофабрику та припинити будь-яку діяльність там. Та попри рішення суду, птахофабрика продовжувала працювати. І лише тепер закрилася.

Водночас, за даними харківського лабцентру, у Балаклійському районі нині вже 8 осіб інфікованих коронавірусом.

“Курганський бройлер” входить до групи “Агромарс” — виробника курятини “Гаврилівські курчата”.