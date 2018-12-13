На выплату пенсий в декабре позволили перебросить 10,7 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Сегодня в Украине вступил в силу закон об изменениях в Государственный бюджет на 2018 год, которым, в частности предусматривается переброска в бюджете 10,7 млрд грн на выплату пенсий в этом году. Соответствующий закон опубликован в парламентской газете "Голос Украины" накануне, передает УНН.
"Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования (т.е. 13 декабря - ред.)", - говорится в тексте закона.
Верховная Рада внесла изменения в Государственный бюджет Украины на 2018 год в части увеличения расходов на выплату пенсий, доплат за работу в Чернобыльской зоне и увеличение финансирования на антарктическую станцию "Академик Вернадский" 6 декабря. Документ предусматривает увеличение расходов на выплату пенсий в размере 10 777,6 млн грн (по общему и специальному фонду).
С 1 декабря размер минимальной пенсии в Украине составляет 1497 гривен. Максимальная пенсия достигла почти 15 тыс. грн.
Напомним, правительство предусмотрело на выплату пенсий в 2019 году более 167 млрд грн.