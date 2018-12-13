На виплату пенсій у грудні дозволили перекинути 10,7 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Сьогодні в Україні набув чинності закон про зміни до Державного бюджету на 2018 рік, якими, зокрема передбачається перекидка у бюджеті 10,7 млрд грн на виплату пенсій цього року. Відповідний закон опубліковано у парламентській газеті "Голос України" напередодні, передає УНН.
"Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування (тобто, 13 грудня - ред.)", - йдеться у тексті закону.
Верховна Рада внесла зміни до Державного бюджету України на 2018 рік в частині збільшення витрат на виплату пенсій, доплат за роботу в Чорнобильській зоні та збільшення фінансування на антарктичну станцію "Академік Вернадський" 6 грудня. Документ передбачає збільшення видатків на виплату пенсій обсягом 10 777,6 млн грн (за загальним і спеціальним фондом).
З 1 грудня розмір мінімальної пенсії в Україні становить 1497 гривень. Максимальна пенсія сягнула майже 15 тис. грн.
Нагадаємо, уряд передбачив на виплату пенсій у 2019 році понад 167 млрд грн.