Збільшили витрати на антарктичну станцію та пенсії: Рада внесла зміни до Бюджету-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Верховна Рада України внесла зміни до державного бюджету України на 2018 рік в частині збільшення витрат на виплату пенсій, доплат за роботу в Чорнобильській зоні та збільшення фінансування на антарктичну станцію "Академік Вернадський". "За" відповідне рішення проголосували 242 народних обранців, передає кореспондент УНН.
Відтак, документ передбачає збільшення видатків на:
- виплату пенсій – 10 777,6 млн грн (за загальним і спеціальним фондом);
- виплату доплат за роботу у зоні відчуження, забезпечення своєчасної виплати щорічної та додаткової відпусток за бюджетною програмою "Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" - 227,4 млн грн;
- продовження модернізації антарктичної станції "Академік Вернадський", проведення ремонту існуючих та створення нових об’єктів інфраструктури тощо збільшити видатки за бюджетною програмою "Дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський" - 27,6 млн грн;
Компенсувати ці витрати планують за рахунок економії по іншим програмам.
"Через нестійкість та постійні коливання контингенту одержувачів соціальних допомог, зокрема, зниження народжуваності у країні, виникла економія субвенції в обсязі 7,2 млрд грн", - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.
Також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні здійснено перерозподіл видатків загального фонду. Зокрема, збільшено на 100 млн грн видатки на оплату праці для працівників Генпрокуратури за рахунок зменшення капітальних видатків. Збільшено видатки на оплату праці на 300,0 млн грн за бюджетною програмою Міноборони "Забезпечення діяльності Збройних Сил України та підготовка військ". Компенсували ці кошти за рахунок зменшення інших видатків (видатків споживання – на 200,0 млн грн, видатків розвитку – на 100,0 млн грн).
Нагадаємо, Рада продовжила роботу ТСК щодо розкрадання в Збройних силах.