Увеличили расходы на антарктическую станцию и пенсии: Рада внесла изменения в бюджет-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Верховная Рада Украины внесла изменения в государственный бюджет Украины на 2018 в части увеличения расходов на выплату пенсий, доплат за работу в Чернобыльской зоне и увеличение финансирования на антарктическую станцию "Академик Вернадский". "За" соответствующее решение проголосовали 242 народных избранников, передает корреспондент УНН.
Следовательно, документ предусматривает увеличение расходов на:
- выплату пенсий - 10 777,6 млн грн (по общему и специальному фонду)
- выплату доплат за работу в зоне отчуждения, обеспечения своевременной выплаты ежегодного и дополнительного отпусков по бюджетной программе "Социальная защита граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" - 227,4 млн грн;
- продолжение модернизации антарктической станции "Академик Вернадский", проведение ремонта существующих и создание новых объектов инфраструктуры и т.д. увеличить расходы по бюджетной программе "Исследования на антарктической станции" Академик Вернадский "- 27,6 млн грн;
Компенсировать эти затраты планируют за счет экономии по другим программам.
"Из-за неустойчивости и постоянного колебания контингента получателей социальных пособий, в частности, снижение рождаемости в стране, возникла экономия субвенции в объеме 7,2 млрд грн", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Также в связи с введением военного положения в Украине осуществлено перераспределение расходов общего фонда. В частности, увеличен на 100 млн грн расходы на оплату труда для работников Генпрокуратуры за счет уменьшения капитальных расходов. Увеличены расходы на оплату труда на 300,0 млн грн по бюджетной программе Минобороны "Обеспечение деятельности Вооруженных Сил Украины и подготовка войск". Компенсировали эти средства за счет уменьшения других расходов (расходов потребления - на 200,0 млн грн, расходов развития - на 100,0 млн грн).
Напомним, Рада продлила работу ВСК о хищении в Вооруженных силах.