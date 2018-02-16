Для выплаты долгов шахтерам перечислено 365 млн грн - Кистион
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. На казначейские счета государственных угольных предприятий для выплаты долгов по зарплате поступило 365 млн. гривен. Об этом в сети Facebook написал вице-премьер-министр Владимир Кистион, передает УНН.
"Благодарю Министерство финансов Украины, Антимонопольный комитет Украины и Министерство энергетики и угольной промышленности Украины за оперативное выполнение поставленных вчера задач. 365 млн. гривен только поступили на казначейские счета государственных угольных предприятий для выплаты зарплатной задолженности шахтерам за предыдущие годы", - написал В.Кистион.
Напомним, вчера, 15 февраля, Минфин получил и в экстренном порядке утвердил документы, необходимые для осуществления расчетов. Теперь решением проблемы с долгами по выплате заработной платы шахтерам занимается Минэнергоугля, которое согласовывает с АМКУ проблемные вопросы.