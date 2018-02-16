Для виплати боргів шахтарям перераховано 365 млн грн - Кістіон
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. На казначейські рахунки державних вугільних підприємств для виплати боргів по зарплаті надійшло 365 мільйонів гривень. Про це в мережі Facebook написав віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон, передає УНН.
“Дякую Міністерство фінансів України, Антимонопольний комітет України та Міністерство енергетики та вугільної промисловості України за оперативне виконання поставлених вчора завдань. 365 мільйонів гривень щойно надійшли на казначейські рахунки державних вугільних підприємств для виплати зарплатної заборгованості шахтарям за попередні роки”, — написав В.Кістіон.
Нагадаємо, учора, 15 лютого, Мінфін отримав та в екстреному порядку затвердив документи, необхідні для здійснення розрахунків. Тепер вирішенням проблеми із боргами по виплаті заробітної плати шахтарям займається Міненерговугілля, яке узгоджує з АМКУ проблемні питання.