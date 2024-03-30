На выплаты военным в этом году выделено 70% бюджета Минобороны - замминистра

В 2024 году на выплаты военнослужащим выделено 862,6 млрд гривен - это 70% бюджета Минобороны. Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир в интервью АрмияInform, передает УНН.

Детали

Джигир пояснил, что бюджет Минобороны 2024 года условно можно разбить на три больших пакета. Таким подходом руководствуются государства НАТО, они категоризируют свои оборонные расходы.

"Поэтому первый и самый большой - это денежное обеспечение и боевые выплаты. В 2024 году (согласно Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2024 год". - ред.) на это выделены ассигнования в сумме 862,6 миллиарда гривен, что составляет более 70% бюджета МОУ", - отметил Джигир.

По его словам, этот блок включает денежное обеспечение военных, выплаты погибшим, выплаты за ранения, за пребывание на первой и на второй линии боевого соприкосновения, питание личного состава, вещевое обеспечение, вознаграждение за уничтоженную технику.

В то же время Джигир отметил, что нужно учитывать динамичность ситуации на фронте и рост потребностей ВС Украины.

"В случае повышения интенсивности боевых действий, увеличения численности войска возникает необходимость в привлечении дополнительного финансирования, а это, соответственно, влечет за собой изменения в бюджете и надлежащие правительственные решения", - отметил Джигир.

Дополнение

В феврале 2024 года в парламенте зарегистрировали законопроект о новых доплатах и льготах военным.