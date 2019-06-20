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На выплаты пострадавшим на производстве в этом году ушло уже 3,4 млрд грн

Киев • УНН

 • 9696 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Фонд социального страхования Украины за пять месяцев этого года направил 3,4 млрд грн на ежемесячные страховые выплаты пострадавшим на производстве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе фонда.

На выплаты пострадавшим на производстве в этом году ушло уже 3,4 млрд грн

"В течение января-мая Фонд социального страхования Украины, по оперативным данным, профинансировал почти 3,4 млрд гривен ежемесячных страховых выплат для пострадавших на производстве и членов их семей. Указанные выплаты ежемесячно получают около 207 тыс. человек", - отметили в фонде.

Размер указанных выплат зависит от степени утраты профессиональной трудоспособности и среднемесячной заработной платы пострадавшего перед наступлением страхового случая. Минимальный размер такой выплаты в пересчете на 100% утраты профессиональной трудоспособности не может быть меньше прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на дату наступления права на страховую выплату. Максимальный размер не должен превышать 10 размеров прожиточного минимума.

Напомним, выплаты пострадавшим на производстве выросли на 5%.

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