На виплати потерпілим на виробництві цього року пішло вже 3,4 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Фонд соціального страхування України за п'ять місяців цього року направив 3,4 млрд грн на щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві. Про це УНН повідомили у прес-службі фонду.
"Упродовж січня-травня Фонд соціального страхування України, за оперативними даними, профінансував майже 3,4 млрд гривень щомісячних страхових виплат для потерпілих на виробництві та членів їх сімей. Зазначені виплати щомісяця отримують близько 207 тис. осіб", - зазначили у фонді.
Розмір зазначених виплат залежить від ступеня втрати професійної працездатності та середньомісячної заробітної плати потерпілого перед настанням страхового випадку. Мінімальний розмір такої виплати у перерахунку на 100% втрати професійної працездатності не може бути меншим за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на дату настання права на страхову виплату. Максимальний розмір не повинен перевищувати 10 розмірів прожиткового мінімуму.
Нагадаємо, виплати потерпілим на виробництві зросли на 5%.