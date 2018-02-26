В Винницкой области произошло лобовое столкновение двух ВАЗов: один человек погиб

"Сегодня, 26 февраля, в 11:15 в службу спасения поступило сообщение о том, что на автодороге Орехов-Шаргород произошло ДТП. По предварительным данным, в результате лобового столкновения автомобилей ВАЗ "Нива" и ВАЗ 2107 пострадали четверо граждан, один человек погиб", - говорится в сообщении.

Как отмечается, прибыв к месту происшествия, спасатели деблокировали тело погибшего водителя из автомобиля ВАЗ 2107.

Пострадавших каретой экстренной медицинской помощи был госпитализирован в Тывровской ЦРБ.

Обстоятельства происшествия выясняются специалистами.

Напомним, из-за сердечного приступа водитель иномарки в Виннице врезался в дерево.