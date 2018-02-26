На Вінничині сталося лобове зіткнення двох ВАЗів: одна людина загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Вінницькій області через лобове зіткнення двох автомобілів ВАЗ одна людина загинула. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
"Сьогодні, 26 лютого, об 11:15 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на автошляху Тиврів-Шаргород сталася ДТП. За попередніми даними, внаслідок лобового зіткнення автомобілів ВАЗ "Нива" та ВАЗ 2107 постраждало четверо громадян, одна людина загинула", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, прибувши до місця події, рятувальники деблокували тіло загиблого водія з автомобіля ВАЗ 2107.
Постраждалих каретою екстреної медичної допомоги було госпіталізовано до Тиврівської ЦРЛ.
Наразі обставини події з'ясовуються фахівцями.
Нагадаємо, через серцевий напад водій іномарки у Вінниці врізався у дерево.