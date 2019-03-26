В Винницкой области двух мужчин оштрафовали за взятки полицейским
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Песчанский районный суд Винницкой области признал двух жителей Крыжопольского района виновными в предложении и даче взятки работникам местного отдела полиции. Каждому из мужчин присуждена штраф в размере 8,5 тысяч гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.
Согласно сообщению, в ходе следствия было установлено, что 02.08.2018 года, один из мужчин, находясь в помещении Крыжопольского отделения полиции, предложил полицейским взятку в сумме 500 гривен за отмену ареста принадлежащего ему автомобиля марки ВАЗ.
Позже, 20.08.2018 года, другой мужчина, с целью избежания ответственности за административное правонарушение, предусмотренное ст. 130 КУоАП (Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения), дал полицейским Крыжопольского отдела полиции взятку в сумме 400 гривен.
Суд полностью признал вину злоумышленников и назначил им наказание в виде штрафа в размере 8,5 тысяч гривен каждому.
Напомним, ранее УНН сообщал, что в Латвии украинца оштрафовали на 4300 евро за попытку дать взятку в 5 евро.