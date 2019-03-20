Українець заплатить багатотисячний штраф за хабар у 5 євро
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У Латвії українця оштрафували на 4300 євро за спробу дати хабар в 5. Про це повідомляє Латвійське радіо, передає УНН.
В контрольно-пропускному пункті Патерніекі під час проведення контролю прикордонники з'ясували, що у водія з України немає обов'язкового поліса страхування здоров'я.
Щоб безперешкодно перетнути кордон, чоловік спробував підкупити правоохоронців, давши хабар в 5 євро. За це відносно чоловіка почали кримінальний процес, і виписали штраф в розмірі 10 мінімальних зарплат (4300 євро) за підкуп посадової особи.
Штраф українцю доведеться заплатити протягом місяця.
Нагадаємо, іноземець намагався дати хабара, аби не їхати у РФ.