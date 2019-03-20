Украинец заплатит многотысячний штраф за взятку в 5 евро
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Латвии украинца оштрафовали на 4300 евро за попытку дать взятку в 5. Об этом сообщает Латвийское радио, передаёт УНН.
В контрольно-пропускном пункте Патерниеки во время проведения контроля пограничники выяснили, что у водителя из Украины нет обязательного полиса страхования здоровья.
Чтобы беспрепятственно пересечь границу, мужчина попытался подкупить правоохранителей, дав взятку в 5 евро. За это в отношении мужчины начали уголовный процесс, и выписали штраф в размере 10 минимальных зарплат (4300 евро) за подкуп должностного лица.
Штраф украинцу придется заплатить в течение месяца.
Напомним, иностранец пытался дать взятку, чтобы не ехать в РФ.