На Вінничині двох чоловіків оштрафували за хабарі поліцейським
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Піщанський районний суд Вінницької області визнав двох жителів Крижопільського району винними в пропонуванні та дачі хабара працівникам місцевого відділу поліції. Кожному з чоловіків присуджено штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Вінницької області.
Згідно із повідомленням, в ході слідства було встановлено, що 02.08.2018 року, один із чоловіків, перебуваючи в приміщенні Крижопільського відділення поліції, запропонував поліцейським хабар в сумі 500 гривень за скасування арешту належного йому автомобіля марки ВАЗ.
Пізніше, 20.08.2018 року, інший чоловік, з метою уникнення відповідальності за адміністративне правопорушення, передбачене ст. 130 КУпАП (Керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння), дав поліцейським Крижопільського відділу поліції хабар в сумі 400 гривень.
Суд повністю визнав провину зловмисників та призначив їм покарання у вигляді штрафу в розмірі 8 тисяч 500 гривень кожному.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що в Латвії українця оштрафували на 4300 євро за спробу дати хабар у 5 євро.