В Винницкой области мужчину обвиняют в изнасиловании дочери
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В селе Козятин Винницкой области задержан мужчина, которого подозревают в том, что он насиловал дочь. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Мужчину, 1964 года, подозревают в том, что он насиловал дочь (2007 года рождения).
Как установило следствие, первый раз насилие на девочкой мужчина, вероятно сделал, еще в 2016 году. Мужчину подозревают в том, что с тех пор он неоднократно издевался над ребенком, угрожая ей силой.
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Мужчина задержан, ему сообщено о подозрении по ч.4 ст.152 УК Украины (изнасиловании малолетней).
Как сообщал УНН, в Житомирской области задержали двух мужчин по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней.