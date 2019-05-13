В Винницкой области мужчину обвиняют в изнасиловании дочери

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 50874 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 76666 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 92940 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 100876 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124489 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112042 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138079 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144697 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130162 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130217 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Винницкой области мужчину обвиняют в изнасиловании дочери

В Винницкой области мужчину обвиняют в изнасиловании дочери

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 мая. УНН. В селе Козятин Винницкой области задержан мужчина, которого подозревают в том, что он насиловал дочь. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

Мужчину, 1964 года, подозревают в том, что он насиловал дочь (2007 года рождения).

Как установило следствие, первый раз насилие на девочкой мужчина, вероятно сделал, еще в 2016 году. Мужчину подозревают в том, что с тех пор он неоднократно издевался над ребенком, угрожая ей силой.

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Мужчина задержан, ему сообщено о подозрении по ч.4 ст.152 УК Украины (изнасиловании малолетней).

Как сообщал УНН, в Житомирской области задержали двух мужчин по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней.

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