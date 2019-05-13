В Винницкой области мужчину обвиняют в изнасиловании дочери

Мужчину, 1964 года, подозревают в том, что он насиловал дочь (2007 года рождения).



Как установило следствие, первый раз насилие на девочкой мужчина, вероятно сделал, еще в 2016 году. Мужчину подозревают в том, что с тех пор он неоднократно издевался над ребенком, угрожая ей силой.



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Мужчина задержан, ему сообщено о подозрении по ч.4 ст.152 УК Украины (изнасиловании малолетней).



Как сообщал УНН, в Житомирской области задержали двух мужчин по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней.