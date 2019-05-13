На Вінничині чоловіка звинувачують у зґвалтуванні доньки

Чоловіка, 1964 року народження, підозрюють у тому, що він ґвалтував доньку (2007 року народження).



Як встановило слідство, перший раз насильство на дівчинкою чоловік, ймовірно вчинив, ще у 2016 році. Чоловіка підозрюють у тому, що з того часу він неодноразово глумився над дитиною, погрожуючи їй силою.



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Чоловіка затримано, йому повідомлено про підозру за ч.4 ст.152 КК України (зґвалтуванні малолітньої).



Як повідомляв УНН, на Житомирщині затримано двох чоловіків за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої.